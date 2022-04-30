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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت (30/04/2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (30/04/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح قوي إلى عاصف براني إلى شرقي على الساحل الغربي , وشرقي إلى شلوق يوم الغد على الساحل الشرقي , ويكون ريح نشط شرش اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئياً إلى كلياً بالسحب مع احتمال سقوط امطار خفيفة
• الريح براني إلى شرقي يتحول ظهر الغد إلى بحري سرعته تتراوح ما بين(20 – 45) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر.
• البحر قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار
خفيفة ..
• الريح بحري إلى براني يتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شلوق , بينما يكون شرش اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ويوم الغد إلى (45) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة يوم الغد بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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