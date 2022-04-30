نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (30/04/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح قوي إلى عاصف براني إلى شرقي على الساحل الغربي , وشرقي إلى شلوق يوم الغد على الساحل الشرقي , ويكون ريح نشط شرش اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً إلى كلياً بالسحب مع احتمال سقوط امطار خفيفة

• الريح براني إلى شرقي يتحول ظهر الغد إلى بحري سرعته تتراوح ما بين(20 – 45) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار

خفيفة ..

• الريح بحري إلى براني يتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شلوق , بينما يكون شرش اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ويوم الغد إلى (45) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة يوم الغد بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.