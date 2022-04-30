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توقَّع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن يكون يوم الإثنين هو أول أ

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

توقَّع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن يكون يوم الإثنين هو أول أيام شهر شوال (أول أيام عيد الفطر المبارك)، على أن يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك ،و أوضح أن يوم تحري الهلال هو الـ29 من كل شهر قمري، حيث يتراءى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت رؤية الهلال بدأوا الشهر الجديد وإن تعذر رؤيته أتموا الشهر الحاضر 30.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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