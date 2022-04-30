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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عزمها تنظيم الملتقى والمعرض

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عزمها تنظيم الملتقى والمعرض الدولي للمناطق الحرة في نهاية يونيو المقبل بالمنطقة الحرة مصراتة. وذلك لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة وتعزيز التعاون التجاري للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير والاستيراد والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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