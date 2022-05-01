تدقيق #المرصد : محكمة #سمنو تعلن نهار العيد في #ليبيا .. ماصحة الخبر ؟ 👇🏻

📰 الخبر | المحكمة العليا #سمنو تعلن ان غدًا ( الاحد ) هو يوم العيد . 💻 مصدر الخبر : صفحة العائلة الليبية صحة الخبر : كاذب ❌ تدقيق #المرصد : لا توجد محكمة عليا في سمنو والمحكمة الابتدائية هناك اغلقت أبوابها منذ ساعات كبقية محاكم البلاد ولم يردها أي شهود لتدني مستوى الرؤية بسبب الغبار ✅ . #AlmarsadCheck