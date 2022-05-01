المركز الوطني للأرصاد الجوية: منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط ليبيا يتحرك باتجاه الش

المركز الوطني للأرصاد الجوية: منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط ليبيا يتحرك باتجاه الشرق يساهم بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر للسحب على الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق هذا اليوم يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي، وارتفاع في درجات الحرارة على شرق وجنوب ليبيا مع رياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها احيانا على بعض المناطق (60) كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

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