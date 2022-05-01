عاجل

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، إطلاق مبادرة تحت شعار (الميسرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، إطلاق مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك