أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، إطلاق مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية.

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