نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (2022/05/01 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح نشط الى قوي شرش على ساحل مصراتة وسرت، وشلوق الى شرش على الساحل من راس لأنوف الى بنغازي، ويكون براني الى شلوق على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع ارتفاع للموج قد يصل إلى (3.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً إلى كلياً بالسحب مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

• الريح براني الى بحري يتحول تدريجيا الى شرش سرعته تتراوح ما بين

(10 – 30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر.

• البحر قليل الاضطراب الى مضرب ويكون خفيف الموج يوم الغد على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر يوم الغد على اقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة..

• الريح شلوق الى شرش، بينما يكون براني الى شلوق على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي يتحول يوم الغد الى باش ســـرعته تتراوح ما بين (10-30) عقدة تصل اليوم إلى (35) عقدة على راس لأنوف.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر يصل يوم الغد الى (3.50) على ساحل بنغازي وشحات.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على ساحل بنغازي وشحات.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب سرعة الرياح وأثناء سقوط المطر.

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