أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، “رفعًا موقتًا” لحالة القوة القاهرة بمي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، “رفعًا موقتًا” لحالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي، وذلك بعد التواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة.

وقالت المؤسسة في بيان لها “إن تشغيل الميناء يهدف إلى تفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ خزانات الميناء”، مشيرة إلى أنه أعطيت التعليمات لشركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، آملة انفراج الأزمة قريبًا.

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