أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عن إطلاق حوار وطني، بمبادرة من الحكومة بغ

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عن إطلاق حوار وطني، بمبادرة من الحكومة بغية التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول معًا إلى توافق وطني حقيقي.

وقال باشاغا، في كلمة مصورة “إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع” مؤكداً التزام حكومته بمبدأ حقن الدماء ورفضها الكامل للاقتتال مهما كانت الأسباب. .

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