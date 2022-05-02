دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين

02 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

رياح نشطة إلى قوية احيانا تصل سرعتها إلى (60)كم/س على مناطق الشمال الشرقي تسبب في اثارة الاتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية على بعض المناطق و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم حيث من المتوقع ان تتراوح على هذه المناطق مابين ( 25 – 30 ) مْ مع تكاثر للسحب من حين لاخر واحتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق اقصى الساحل الشرقي.

بينما يميل الطقس للاعتدال على اغلب مناطق الشمال الغربي من هذا اليوم ويشمل يوم الغد اغلب المناطق .

والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل وقد يتجاوز ارتفاع الموج (3) متر خاصة على الساحل الشرقي هذا اليوم.

والله اعلم