نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (02/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (02/05/2022 )

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأثنين (02/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط صباح اليوم على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش الى شلوق بشكل عام يتحول عند الظهر الى براني سرعته تتراوح ما بين

(05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر هذا اليوم وما بين

(0.75-1.75) متر يوم الغد.

• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ويكون مضطرب صباح اليوم على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة وقد تكون متوسطة الى ضعيفة صباح اليوم على ساحل مصراتة لأحتمال ظهور ضباب خفيف.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على ساحل الجبل الأخضر مساء اليوم.

• الريح شرش بشكل عام يتحول الى غربي على ساحل شحات والى براني على ساحل رأس لأنوف صباح الغد ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل صباح اليوم إلى (25) عقدة على راس لأنوف والبريقة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 3.00) متر هذا اليوم وما بين (0.75-2.00) متر

يوم الغد.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.