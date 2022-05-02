صور | اعادة فتح طريق الشط من ناحية ” جزيرة الشعاب ” بعد اغلاقها قبل قليل على يد مسلحي ” قوة الردع ” لاخراج شحنة مدرعات وصلت للقوة عبر الميناء . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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