صور | اعادة فتح طريق الشط من ناحية ” جزيرة الشعاب ” بعد اغلاقها قبل قليل على يد مسلحي ” قوة الردع ” لاخراج شحنة مدرعات وصلت للقوة عبر الميناء . #ليبيا #المرصد