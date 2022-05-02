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قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يُشارك شباب مدينة بنغازي وضواحيها فرحتهم بمُناسبة ح

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يُشارك شباب مدينة بنغازي وضواحيها فرحتهم بمُناسبة حلول عيد الفطر المُبارك من خلال حضوره (#تجمع_شباب_بنغازي_بالزي_الوطني) والذي أقيم أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار وسط مدينة بنغازي.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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