يستضيف المغرب غدًا الثلاثاء ،اجتماعا للتحالف الدولي ضد داعش ،لمناقشة تهديداته في أفريقيا، لا سيما في ليبيا التي شهدت هجومًا لعناصر داعش في منطقة غدوة في الجنوب ،و يشارك في هذا الاجتماع أكثر من 50 وفدًا يمثلون دولاً من التحالف بالإضافة إلى دول أفريقية معنية ومنظمات محلية ودولية وذلك بغية وضع أجندة لسبل التغلب عليه في أنحاء العالم كافة.

#الحدث_الليبي