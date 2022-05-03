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قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، مخاطبًا أهالي تاورغاء؛ إنه “في منتصف شهر

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، مخاطبًا أهالي تاورغاء؛ إنه “في منتصف شهر مارس علمنا أن هناك أمر إخلاء من النائب العام لمخيم الدعوة الإسلامية بتاريخ 26 من نفس الشهر ، قابلت على أثرها النائب العام واتفقنا على تأجيل الإخلاء إلى ما بعد عيد الفطر” ،و أضاف “سمعنا حديثا مكررا عن احتمالية إخلاء مخيم الفلاح وهو تهديد قائم منذ فترة يظهر على السطح أحيانا ويخبوء أحيانا أخرى”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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