أمن صبراتة يلقي القبض على سارق أغنام بعد ورد بلاغ من أحد المواطنين صباح أمس الا

أمن صبراتة يلقي القبض على سارق أغنام

بعد ورد بلاغ من أحد المواطنين صباح أمس الاثنين لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن صبراتة مفاده قيام شخص يقود مركبة شحن بسرقة اغنامه.

انتقلت الدوريات التابعة لمديرية الامن لعين المكان للبحث عن السارق وضبطه وتمت ملاحقته وايقافه ليتمكن من الفرار بعد ان قام بأشهار قنبلة يدوية “رمانه” مهدداً بإلقائها واتجه هارباً داخل المزارع بالمنطقة.

وبتعاون اهل احد البيوت بالمنطقة الذين قاموا بالتحفظ عليه وابلاغ أعضاء الشرطة لاشتباههم به بعد ان قام بنزع ملابسه التي كان يرتديها متحججا بأنه قد تعرض لعملية سطو افقدته مركبته، وعلى الفور انتقل أعضاء الدوريات رفقة مدير الامن للتعرف عليه، وتم ضبطه وجلبه الى قسم البحث الجنائي لاستكمال الاجراءات حياله.

#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا

#afrigatenews



