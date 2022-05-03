عائلات ليبية فضلت العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، والتي تعتبر من اكثر الأماكن غموضا من حيث الرسومات الاثرية المنحوتة على الصخور؛ معتمدين كلياً علي تربية الحيوانات، معتبرين “أكاكوس” الموطن الوحيد المناسب لهم. 📸 بدر الطيب #الحدث_الليبي
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ليبيا مباشر
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