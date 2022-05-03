ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، وال

ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، والتي تعتبر من اكثر الأماكن غموضا من حيث الرسومات الاثرية المنحوتة على الصخور؛ معتمدين كلياً علي تربية الحيوانات، معتبرين “أكاكوس” الموطن الوحيد المناسب لهم.

📸 بدر الطيب

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