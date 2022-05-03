ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، والتي تعتبر من اكثر الأماكن غموضا من حيث الرسومات الاثرية المنحوتة على الصخور؛ معتمدين كلياً علي تربية الحيوانات، معتبرين “أكاكوس” الموطن الوحيد المناسب لهم.
📸 بدر الطيب
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، وال
ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، والتي تعتبر من اكثر الأماكن غموضا من حيث الرسومات الاثرية المنحوتة على الصخور؛ معتمدين كلياً علي تربية الحيوانات، معتبرين “أكاكوس” الموطن الوحيد المناسب لهم.
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