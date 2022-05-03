عاجل ليبيا نيوز

ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، وال

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ليبيون فضلوا العيش وسط جبال “أكاكوس” في الجنوب الغربي لليبيا بعيدا عن المدن، والتي تعتبر من اكثر الأماكن غموضا من حيث الرسومات الاثرية المنحوتة على الصخور؛ معتمدين كلياً علي تربية الحيوانات، معتبرين “أكاكوس” الموطن الوحيد المناسب لهم.
📸 بدر الطيب
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك