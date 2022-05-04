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للفلكلور الليبي تاريخ حافل بالتنوع والآلات الموسيقية البدائية ،كـ«الزكرة» أو «ال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

للفلكلور الليبي تاريخ حافل بالتنوع والآلات الموسيقية البدائية ،كـ«الزكرة» أو «الغيطة»، هو احد أهم انواع الموسيقى الشعبية الليبية إلى جانب «المرسكاويم» ينتشر بشكل كبير في كل أنحاء ليبيا ،تعرّف أكثر على هذا الفن من خلال هذا الفيديو.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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