أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة ذات القدرة الإنتاجية 120 ميجاوات على الشبكة العامة وذلك عقب الانتهاء من أعمال استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الاختبارات اللازمة. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم لاحقاً الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميجاوات على الشبكة.

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