وجه عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، دعوة إلى الأطراف الليبية المؤثرة داخل وخارج ليبيا للتعاون وتجاوز الخلافات ،وقال “إنني أوجه دعوة صادقة إلى كل الأطراف الليبية الفاعلة والمؤثرة وغيرها من نخب المجتمع داخل الوطن وخارجه أن تتعاون وتتكاتف وتتعاضد من أجل العبور بليبيا إلى محطة آمنة مستقرة نتجاوز بها مخلفات وخلافات سنين الفرقة والحرب”.

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