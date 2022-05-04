علق عضو مجلس النواب ،علي التكبالي ،على دعوة رئيس الحكومة البرلمان فتحي باشاآغا ب

علق عضو مجلس النواب ،علي التكبالي ،على دعوة رئيس الحكومة البرلمان فتحي باشاآغا بإطلاق حوار وطني، قائلاً:” إن الحوار يحتاج إلى شريك، وباشاآغا في هذه الحالة لن يتحاور مع نفسه، وهو يسعى إلى التعامل مع عبدالحميد الدبيبة الذي بدوره يسيره الآخرون ويأتمر بأوامرهم” ،مشيرا أن أن الحوار غير ممكن الآن لأنه عندما ستتحاور يجب أن يكون لك شريك لكن في الحالة الراهنة لديك شخص لا يسمع ولا يقبل بالحوار، في إشارة بذلك إلى الدبيبة.

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