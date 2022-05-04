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خبر | ” كاتي تايلور “فتاة بريطانية تقدمت لجوازات بلادها في #لندن بطلب لتجديد جوا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | ” كاتي تايلور “فتاة بريطانية تقدمت لجوازات بلادها في #لندن بطلب لتجديد جواز سفرها البريطاني لقضاء عطلة مدفوعة في #فرنسا بقيمة 5000 آلاف باوند قبل ان تستلم مغلفًا من الجوازات يحتوي جوازها لتتفاجأ بأنه جواز سفر ليبي ! . #ليبيا #المرصد ( ذا صن )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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