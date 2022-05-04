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أكدت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ واعتراض نحو 246 مهاجراً قبالة السواحل الليبية،

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ واعتراض نحو 246 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، في الفترة من 24 إلى 30 أبريل الماضي، وإعادتهم إلى ليبيا.
وأظهر التحديث البحري للمنظمة في ليبيا إنقاذ 231 مهاجراً في 24 أبريل الماضي، وإعادتهم لميناء طرابلس البحري بينهم 3 أطفال، بالإضافة لـ15 مهاجراً جرى إنزالهم في ميناء طبرق في ذات التاريخ مع انتشال جثة لمهاجر غير قانوني في 28 من أبريل قبالة سواحل صبراتة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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