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أكدت الخطوط الجوية الأفريقية أن سبب تأخر وصول المعتمرين الليبيين إلى البلاد ناتج

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت الخطوط الجوية الأفريقية أن سبب تأخر وصول المعتمرين الليبيين إلى البلاد ناتج عن الازدحام الشديد في حركة الطيران بمطار الملك عبدالعزيز بجدة وعدم قدرة شركات المناولة والخدمات عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية.
ونوهت الشركة إلى أن تواقيت الرحلات مرتبطة بمواعيد الخدمات الأرضية بالمطارات مضيفة أنها تسعى وبوثيرة سريعة إلى نقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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