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أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن الخلاف في ليبيا ليس خلافا ليبياً ليبياً

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن الخلاف في ليبيا ليس خلافا ليبياً ليبياً، بل هو نتيجة لتدخل بعض الأطراف والدول للحصول على مكاسب دولية.
وقال باشاغا خلال معايدة بمجمع قاعات “واغادوغوا” بمدينة سرت، “إن خلافنا لا يتعدى 20% مما يحصل في ليبيا، ونحن قادرون على تجاوزه“، منوها إلى المبادرة التي أطلقها عشية عيد الفطر من أجل الحوار، و التي أوضح أن هدفها نبذ الخلافات ولم الشمل وإنهاء الصراع بين الليبيين والتداول السلمي للسلطة وتصليح النسيج الاجتماعي“.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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