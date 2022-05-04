مدير منفذ رأس اجدير المكلف سالم العكعاك: أكثر من 25 ألف مسافر ليبي غادروا إلى ال

مدير منفذ رأس اجدير المكلف سالم العكعاك: أكثر من 25 ألف مسافر ليبي غادروا إلى الأراضي التونسية عبر المنفذ خلال يومين مستغلين فترة الإجازة لمدة أسبوع لقضائها في تونس أو للعلاج، والمنفذ اليوم هادئ تماما.

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