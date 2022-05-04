تبادل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الجمهورية ال

تبادل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وجهات النظر في القضايا المشتركة بين الدولتين. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما.

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