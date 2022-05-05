نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس 2022/05/085

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: ريح شلوق نشط الى قوية على الساحل الغربي سرعته ما بين (25-30) عقدة.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب.

•الريح شلوق إلى شرقي يتحول ظهر الغد إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05 -25) عقدة تصل إلى (30) عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 2.50) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

•الرؤيـة متوسطة اليوم بسبب إثارة الأتربة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء صافية الى قليلة السحب.

•الريح شرش إلى متغير الاتجاه على ساحل درنة وطبرق بينما يكون براني إلى شرقي على شحات وبراني إلى شلوق على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية،

باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية