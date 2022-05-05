أحبطت دوريات حرس السواحل محاولة تهريب 20 مهاجرًا الخروج من ليبيا بطريقة غير شرعي

أحبطت دوريات حرس السواحل محاولة تهريب 20 مهاجرًا الخروج من ليبيا بطريقة غير شرعية مساء الأربعاء عبر شواطئ مدينة زوارة، حيث كانوا على متن قارب مبحر نحو شواطئ إيطاليا. وانطلق زورق الدورية من نقطة مصفاة الزاوية، بعد ورود معلومات حول محاولة هذه المجموعة للهجرة بشكل غير شرعي ليتم إيقاف من في القارب وتحويلهم للأجهزة المختصة بالحجز والترحيل.

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