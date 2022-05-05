أكدت الشركة العامة للكهرباء، إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجال

أكدت الشركة العامة للكهرباء، إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي، جاء ذلك بعد زيارة تفقدية للمشروع قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي رفقة المهندسين المشرفين على المشروع. وأضافت الشركة بأن مشروع غرب طرابلس الاستعجالي سيخفف من أعباء انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة وسيقوم بتغطية جزء كبير من العجز الحاصل حاليا.

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