أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 متراً و13عم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 متراً و13عموداً، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر، وعدد 15 عموداً من خط “رأس الطبل” بدائرة توزيع نسمة التابعة إلى إدارة توزيع غريان.

وقالت الشركة في منشور، الخميس “إن السرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن”، مشيرة إلى أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، ازدادت بشكل ملحوظ في عدد من المناطق، مما انعكس سلباً على الشركة التي تكبدت تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

#الحدث_الليبي