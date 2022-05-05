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واحدة من جيل الفنانات الليبيات اللواتي برزن في السنوات الأخيرة من القرن العشرين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

واحدة من جيل الفنانات الليبيات اللواتي برزن في السنوات الأخيرة من القرن العشرين ،لوحاتها ترصد الإنسانية بشرائحها الاجتماعية المختلفة، وكأنهن تقدم تفاصيل للوحة واحدة ،تعرّف على مسيرة الفنانة التشكيلية خلود الزوي ،من خلال هذا الفيديو..
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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