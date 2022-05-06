خبر | بيان أسامة حمّاد وزير المالية بحكومة باشاآغا حول الانتهاء من مقترح مشروع ا

خبر | بيان أسامة حمّاد وزير المالية بحكومة باشاآغا حول الانتهاء من مقترح مشروع الميزانية العامة . #ليبيا #المرصد
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