واحدة من جيل الفنانات الليبيات اللواتي برزن في السنوات الأخيرة من القرن العشرين ،لوحاتها ترصد الإنسانية بشرائحها الاجتماعية المختلفة، وكأنهن تقدم تفاصيل للوحة واحدة ،تعرّف على مسيرة الفنانة التشكيلية خلود الزوي ،من خلال هذا الفيديو..

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