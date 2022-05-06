نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (06/05/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي مساء اليوم على ساحل سرت وصباح الغد على ساحل رأس لانوف سرعته ما بين (25-30) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح متغير الاتجاه إلى شرقي على ساحل زوارة وطرابلس بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل مساء اليوم إلى (30) عقدة على ساحل سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.
• البحر قليل الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت بينما يكون خفيف الموج على باقي الساحل .
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• الريح شرقي إلى شلوق يتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شرش على ساحل الخليج وبنغازي ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة تصل صباح الغد إلى (30) عقدة على ساحل رأس لانوف.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل بنغازي ويوم الغد على ساحل الخليج.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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