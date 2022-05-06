التحذير (1)البحري للصيادين:

ريح شرش نشط إلى قوي مساء اليوم على ساحل سرت سرعته ما بين

(25-30) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/05/06 الساعة 20:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم السبت 2022/05/07 الساعة 02:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية

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