التحذير (1)البحري للصيادين:
ريح شرش نشط إلى قوي صباح الغد على ساحل رأس لانوف سرعته ما بين (25-30) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم السبت 2022/05/06 الساعة 02:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم السبت 2022/05/07 الساعة 09:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
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التحذير (1)البحري للصيادين: ريح شرش نشط إلى قوي صباح الغد على ساحل رأس لانوف س
التحذير (1)البحري للصيادين:
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