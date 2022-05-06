نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (06/05/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي مساء اليوم على ساحل سرت وصباح الغد على ساحل رأس لانوف سرعته ما بين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح متغير الاتجاه إلى شرقي على ساحل زوارة وطرابلس بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل مساء اليوم إلى (30) عقدة على ساحل سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.

• البحر قليل الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت بينما يكون خفيف الموج على باقي الساحل .

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الريح شرقي إلى شلوق يتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شرش على ساحل الخليج وبنغازي ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة تصل صباح الغد إلى (30) عقدة على ساحل رأس لانوف.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل بنغازي ويوم الغد على ساحل الخليج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.