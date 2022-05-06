أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها تحصلت على الموافقة من السلطات السعودية بتسيير رحلاتها من صالة الحجيج (الصالة الجنوبية)، وذلك تفاديا للازدحام الحاصل بالمطار خلال الأيام الماضية، اعتبارا من مساء الخميس ، وطالبت الشركة، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المعتمرين الليبيين بضرورة التواصل مع مندوبي وكالات السفر للاستعلام عن مواعيد الرحلات حسب جدولتها الجديدة

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