إحدى أبرز الرائدات النسائيات ،ساهمت في إثراء المسرح الليبي والإذاعة الوطنية و كا

إحدى أبرز الرائدات النسائيات ،ساهمت في إثراء المسرح الليبي والإذاعة الوطنية و كانت لها بصمتها الخاصة ،قدَّمت أنواع الفنون كافة من مسرح ودراما تلفزيونية وإذاعية ،تعرّف على مسيرة سيدة المسرح الليبي سعاد الحداد ،من خلال هذا الفيديو..

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