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إحدى أبرز الرائدات النسائيات ،ساهمت في إثراء المسرح الليبي والإذاعة الوطنية و كا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إحدى أبرز الرائدات النسائيات ،ساهمت في إثراء المسرح الليبي والإذاعة الوطنية و كانت لها بصمتها الخاصة ،قدَّمت أنواع الفنون كافة من مسرح ودراما تلفزيونية وإذاعية ،تعرّف على مسيرة سيدة المسرح الليبي سعاد الحداد ،من خلال هذا الفيديو..
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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