الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 07 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادم

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت
07 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين
تتاثر بعض مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم برياح جنوبية شرقية مثيرة للاتربة والغبار ، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة ، بينما تبقى الاجواء معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الغربي.
ودرجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (25 – 32) مْ ومابين ( 35 – 40 ) مْ على مناطق الوسط و الجنوب.
مع تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض مناطق الشمال واحتمال سقوط امطار متفرقة
والله اعلم
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