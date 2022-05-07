الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 07 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادم

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت

07 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

تتاثر بعض مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم برياح جنوبية شرقية مثيرة للاتربة والغبار ، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة ، بينما تبقى الاجواء معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الغربي.

ودرجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (25 – 32) مْ ومابين ( 35 – 40 ) مْ على مناطق الوسط و الجنوب.

مع تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض مناطق الشمال واحتمال سقوط امطار متفرقة

والله اعلم