نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (07/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرقي نشط على ساحل طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الساحل من مصراتة الى سرت مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

• الريح متغير الاتجاه إلى براني يتحول يوم الغد الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على اقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

• الريح شرش على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي ويكون براني إلى شلوق على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مــا بين (10-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.