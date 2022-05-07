أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، سلامة منتجاتها وعملياتها التشغيلية ، وذلك بعد تع

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، سلامة منتجاتها وعملياتها التشغيلية ، وذلك بعد تعرّض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية، نتيجة توزيع بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات.

وأعلنت البريقة في بيان لها السبت، وضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المعنية والمختصة، مضيفة أنها تحفظت بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها.

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