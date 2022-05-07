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أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، سلامة منتجاتها وعملياتها التشغيلية ، وذلك بعد تع

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، سلامة منتجاتها وعملياتها التشغيلية ، وذلك بعد تعرّض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية، نتيجة توزيع بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات.
وأعلنت البريقة في بيان لها السبت، وضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المعنية والمختصة، مضيفة أنها تحفظت بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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