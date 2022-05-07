أكد رئيس المجلس الرئاسي ،محمد المنفي ،خلال لقاء جمعه بحكماء وأعيان مصراتة، والفع

أكد رئيس المجلس الرئاسي ،محمد المنفي ،خلال لقاء جمعه بحكماء وأعيان مصراتة، والفعاليات الاجتماعية بالمدينة ، أن كل المناطق والمدن والقرى هي جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه، ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي الدائم في البلاد ،وقد استعرض اللقاء جهود استمرار العمل على توحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية.

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