أكد وزير النفط و الغاز محمد عون ،اليوم السبت ،توقف التصدير والعمليات النفطية في ميناء الزويتينة مجددا ،بعد تصدير شحنتين بشكل استثنائي ،”تجاوزت كميتهما مليون برميل لتوفير مساحة للتخزين وتجنب حدوث كارثة بيئي” وكانت الفرق الفنية في الميناء ،انتهت من تحميل ما يقرب عن 600 ألف برميل من النفط ،على الناقلة “ام تي سيستر “ ،لنقلها إلى إيطاليا.

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