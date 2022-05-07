أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا ،أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام 2022 سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد ،خاصة أن حج هذا العام له ظروف استثنائية، بسبب توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال الحجاج من ليبيا خلال العامين الماضيين، نتيجة أوضاع جائحة فيروس كورونا المستجد.

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