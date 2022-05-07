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صور | #مصراتة | محمد الطاهر عيسى مالك مجموعة ” #الجيد ” يدشن شركة الطيران الخاصة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | #مصراتة | محمد الطاهر عيسى مالك مجموعة ” #الجيد ” يدشن شركة الطيران الخاصة به ” ميد سكاي ” بحضور وزير المواصلات وعلي الدبيبة وعبدالرحمن السويحلي في حفل تلاه كأس ” الجيد ” للخيول برعاية عيسى و حضور عبدالحميد الدبيبة و المنفي والكوني والحافي واللافي . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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