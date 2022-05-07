خبر | عقب زيارة حفتر لتجمع الزي الوطني المقام أمامه يوم العيد .. هيئة الاوقاف #ط

خبر | عقب زيارة حفتر لتجمع الزي الوطني المقام أمامه يوم العيد .. هيئة الاوقاف #طرابلس تعتبر النصب التذكاري لعمر المختار في #بنغازي مخالفة شرعية على اعتباره حسب وصفها ” قبر وضريح ومزار للتبرك جرت به الذبائح ” وذلك رغم خلوه من الرفات وتغيير وصفه كضريح منذ سنة 1980 بعد نقل رفات المختار منه الى سلوق وتسميته رسميًا كنصب تذكاري بعد اعادة بنائه . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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