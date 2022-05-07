أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية. مؤكدة وقوفها التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

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